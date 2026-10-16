Президент отметил в целом положительную динамику продвижения войск РФ по всей линии фронта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил в целом положительную динамику продвижения войск по всей линии фронта, темпы продвижения возросли, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Был достаточно подробный доклад начальника Генштаба Герасимова о текущей обстановке в зоне проведения СВО. Президент отметил в целом положительную динамику продвижения войск по всей линии фронта, темпы продвижения, по словам президента, возросли", - сказал Песков журналистам перед началом совещания с командным составом вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

"Особо он отметил, что повысилась эффективность ударов по объектам вооруженных сил Украины на земле. Одна из главных задач - это освобождение Донецкой Народной Республики, поэтому очень важным событием стало освобождение Доброполья. Отдельно был заслушан доклад командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева", - сказал Песков.