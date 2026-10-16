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Герасимов заявил, что с 1 сентября в зоне СВО взяты под контроль 92 населенных пункта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская армия с 1 сентября текущего года в зоне специальной военной операции взяла под контроль 92 населенных пункта, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"С первого сентября соединениями и воинскими частями взяты под контроль более одной 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта", - доложил Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

"При этом, - отметил он, - основные усилия объединённой группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок "Центр", "Южной" и "Запад" ведут наступление на широком фронте".

"В сентябре и за две недели октября под наш контроль перешло около 500 квадратных километров и 23 населённых пункта Донецкой Народной Республики", - сообщил Герасимов.

Валерий Герасимов
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