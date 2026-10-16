Путин заявил об ускорении темпов наступления по всей линии фронта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Наступление Вооруженных сил РФ в зоне СВО идет по всей линии фронта, темпы его значительно ускорились, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сказал в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Как подчеркнул глава государства, "темпы продвижения возросли, что подтверждается результатами выполнения боевых задач, и это очень важно".

При этом президент отметил, что "боевая работа - это сложное, ответственное, напряженное дело, связанное с потерями, сложностями текущего характера". "Тем не менее темпы продвижения значительно возросли", - сказал президент.



