Президент РФ отметил эффективность ударов по объектам инфраструктуры Украины

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил эффективность ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим комплексам на Украине.

"Хочу отметить эффективность нанесения наших ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника. Результаты, которые доложил начальник Генштаба, оцениваю положительно", - сказал Путин в ходе совещания с военным руководством на вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск.

Президент отметил также, что "в целом профессионально действуют и боевые расчеты противовоздушной обороны", но подчеркнул, что "в этом смысле есть над чем работать, нужно повышать эффективность работы по защите наших прежде всего гражданских и, разумеется, военных объектов".