Герасимов заявил о входе передовых подразделений ВС РФ в юго-восточную и юго-западную части Дружковки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Передовые подразделения "Южной" группировки войск вошли на окраины Дружковки, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Он также заявил, что российские штурмовые подразделения наступают в пригороде Славянска и Николаевке, где более 50% территории населенного пункта находится под контролем России.

Герасимов отметил, что группировка в июле 2026 года взяла под контроль Константиновку.