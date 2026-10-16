ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Вооруженные силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.