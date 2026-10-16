В Генштабе РФ заявили о наступлении в направлении Запорожья

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Восток" и "Днепр" удерживают инициативу и наступают широким фронтом в направлении Запорожья, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск "Днепр" и "Восток" уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

По его данным, передовые группы находятся в 5 км от южных окраин Запорожья, наносят поражение по позициям ВСУ в городской части.

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