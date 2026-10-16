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Путин назвал одной из главных задач в зоне СВО освобождение ДНР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал одной из главных задач в зоне СВО "на земле" полное освобождение ДНР, освобождение Доброполья - важный шаг к решению этой задачи.

"Что касается обстановки "на земле", безусловно, одной из главных задач остается освобождение ДНР. Взятие под контроль войсками группировки "Центр" города Доброполье - это заметное событие в ходе СВО. Это открывает прямую дорогу на границе ДНР", - сказал Путин на вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск.

По словам президента РФ, освобождение войсками Южной группировки Алексеево-Дружковки и начало штурма укрепленных районов ВСУ в Дружковке и Краматорске "создает условия для скорейшего завершения очистки Донбасса от боевых формирований киевского режима".


Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин ДНР
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