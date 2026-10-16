Уничтожение 2-тысячной группировки ВСУ в Харьковской области полностью завершено

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Группировка ВСУ на севере Харьковской области полностью уничтожена, под российский контроль перешло 461 кв. км и 28 населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 кв. км территории и 28 населенных пунктов", - сказал Путин в ходе совещания с военным руководством на вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск.

Окружение и ликвидация этого формирования ВСУ - "это безусловный успех группировки "Север", также отметил президент РФ.