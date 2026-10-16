Путин поручил продолжить нанесение ударов по инфраструктуре Украины

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что выполнение задач в зоне СВО должно осуществляться в соответствии с замыслом, нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины должно быть продолжено.

"Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. И, кроме того, конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

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