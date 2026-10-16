Президент РФ отметил, что под контролем ВСУ в ДНР остается всего 2748 кв. км

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Под контролем ВСУ в ДНР на сегодняшний день остается всего 2748 кв. км, российские войска только за этот год взяли под контроль больше 2 тысяч кв. километров, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На данный момент времени под контролем вооруженных сил Украины в Донецкой республике остается 2748 кв. м. А вы только за этот год поставили под контроль ВС РФ чуть больше 2 тысяч километров", - сказал Путин в ходе совещания с военачальниками на временном пункте управления Объединенной группировкой войск.

Президент подчеркнул, что "блокирование противника на различных участках боевых действий - это уже не новость". "Но окружение группировки в районе чуть больше 2 тысяч человек, да еще на территории 460 кв. км - это не рядовое событие, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории", - заявил Путин.