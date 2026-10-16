Герасимов заявил об ударах по мостам на Украине, имеющим стратегическое значение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские войска наносят удары по имеющим стратегическое значение мостам на Украине и связанным с ВСУ объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"По плану генерального штаба, наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей вооруженных сил Украины", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.