Военные РФ сбили за сентябрь более 15 тыс. украинских воздушных целей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сентябрь перехватили и уничтожили свыше 15 тысяч воздушных целей ВСУ над регионами страны, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"Только за сентябрь было сбито свыше 15 тысяч воздушных целей, что составляет 500 в сутки", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

"Если в январе текущего года наши силы противовоздушной обороны в среднем за сутки перехватывали над российскими регионами около 120 беспилотных летательных аппаратов и ракет противника, то к сентябрю этот показатель вырос более чем в пять раз", - сказал начальник Генштаба РФ.

Он также заявил, что на фоне отсутствия результатов на поле боя, Киев "сделал ставку на нанесение массированных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в глубине территории России".