Военные РФ контролируют 70% госграницы на курском и белгородском направлениях

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Под контролем Вооруженных сил РФ находится 70% государственной границы на курском и белгородском направлениях и прилежащей к ним территории, доложили на совещании президенту РФ Владимиру Путину.

В ходе совещания с военачальниками на временном пункте управления Объединенной группировкой войск главе государства доложили, что под контролем российских войск находится 465 км из 660 км вдоль границы на курском и белгородском направлениях, то есть 70%.

"А по площади действия за время создания полосы безопасности ВС РФ овладели более чем 3 тыс. кв. км, из них в 2026 году под контроль взяты 2 тыс. кв. км", - сообщили президенту.