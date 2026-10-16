Начальник Генштаба РФ заявил об остановке сталелитейного производства на Украине

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов Фото: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что вследствие российских ударов по предприятиям украинской металлургии сталелитейное производство на Украине остановлено.

"В целях подрыва военно-экономического потенциала Украины, поражаются ключевые предприятия металлургической отрасли, продукция которых используется для военного производства, а также поставляется на экспорт в счет оплаты поставок вооружений и боеприпасов", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

"На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесенных ударов поражены девять предприятий украинской металлургии", - заявил он.