Начальник Генштаба РФ заявил об остановке сталелитейного производства на Украине
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что вследствие российских ударов по предприятиям украинской металлургии сталелитейное производство на Украине остановлено.
"В целях подрыва военно-экономического потенциала Украины, поражаются ключевые предприятия металлургической отрасли, продукция которых используется для военного производства, а также поставляется на экспорт в счет оплаты поставок вооружений и боеприпасов", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
"На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесенных ударов поражены девять предприятий украинской металлургии", - заявил он.