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Командующий "Южной" группировкой сообщил о наступлении на Славянск и Краматорск

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие развивают наступление в направлении Славянска и Краматорска, сообщил командующий "Южной" группировкой войск генерал-полковник Сергей Медведев.

"Соединение воинской части третьей армии продолжает наступать на широком фронте в направлении Славянска", - доложил Медведев президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

"На краматорском направлении штурмовые группы, подразделения добровольского корпуса развивают наступление в направлении населенного пункта Краматорск", - заявил он.

По его словам, "Южная" группировка продолжает наступательные действия на трех направлениях на участке фронта протяженностью около 130 км.

"Сосредотачиваем основные усилия на уничтожении формирований противника, который продолжает удерживать Славянско-Краматорско-Дружковский укрепрайон", - сказал командующий.

По его данным, в сентябре и октябре под контроль группировки перешло около 60 кв. км. территории.

"Алексеево-Дружковка находится под нашим контролем. Проводим мероприятия по проверке и зачистке кварталов от одиночных украинских военнослужащих", - заявил он.

По его словам, на Алексеево-Дружковском направлении российские военнослужащие вошли в населенный пункт Дружковка с двух направлений. "Продолжается освобождение Кондратовки", - заявил он.

Медведев отметил, что армия Украины ведет упорную оборону с опорой на подготовленные в инженерном отношении рубежи, в сочетании с интенсивным огневым воздействием и проведением контратак на отдельных участках. ВСУ стремятся сдерживать продвижение российских войск и не допустить потери Славянска, Краматорска и населенного пункта Дружковка.

Командующий группировкой сообщил, что в ходе боевых действий взяли под контроль населенный пункт Никоноровка. Кроме того, продолжаются бои за Стародубовку, Васильевскую Пустошь и пригорода Славянска города Николаевка.

"В ходе ведения наступательных действий на Краматорском направлении 70-я дивизия во взаимодействии со штурмовыми группами 136-й мотострелковой бригады освободили населенные пункты Веролюбовка, Безыменное и Клиновое", - сказал Медведев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Медведев
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