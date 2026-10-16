В Генштабе сообщили, что российская ПВО уничтожает более 98% украинских беспилотников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Средства ПВО, несмотря на увеличение количества ударов ВСУ по объектам российской гражданской инфраструктуры, уничтожают свыше 98% беспилотников, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"Несмотря на увеличение масштабов и количества ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, нашими силами противовоздушной обороны ежедневно уничтожается свыше 98% беспилотников противника", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

"Вместе с тем, часть дронов противника все же достигает объектов атаки, в связи с этим постоянно проводится работа по совершенствованию противовоздушной обороны", - заявил он.

По словам начальник Генштаба РФ, усиливаются рубежи противовоздушной обороны и прикрытие важных объектов, внедряются новые средства обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.