Герасимов заявил, что после ударов РФ ряд заводов Украины не может производить ракеты и дроны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли результативные удары по украинским заводам, производящим ракеты и дроны, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"По плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центром, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

"Наиболее приоритетными целями являются объекты производства ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, а также места их хранения и запуска", - сказал он.

Герасимов сообщил, что 7 октября нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованных в производстве и хранении крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности Firepoint.

"В результате прямых попаданий уничтожены монтажные, испытательные и сборочные цеха, а также специализированное оборудование, готовая продукция и компоненты для производства крылатых ракет и беспилотников на территории "Южного машиностроительного завода" в Днепропетровске", - заявил он.

"После вторичной детонации полностью разрушены два производственных помещения и хранящиеся в них крылатые ракеты "Фламинго", а также комплектующие к оперативно тактическим ракетам FP5 на территории компании "Умные боеприпасы" в Киеве", - сказал Герасимов.

"Уничтожено четыре производственных цеха по изготовлению комплектующих к ракетам и беспилотным летательным аппаратам, а также специализированное оборудование и готовая продукция на территориях "Киевского картонно-бумажного завода" в Обухове и механического завода в Лозовой Харьковской области", - сообщил Герасимов.

"Функционирование этих предприятий прекращено на длительное время", - заявил он.