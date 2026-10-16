Герасимов заявил, что возможности Украины по производству дальнобойного оружия снижены

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Возможности Украины по производству крылатых и баллистических ракет в результате российских ударов снижены, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Всего в сентябре и октябре нанесены 12 массивных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров, задействованных в производстве, хранении ракет и ударных беспилотников", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, за этот период поражены 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

"В результате существенно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупке необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины", - сказал Герасимов.