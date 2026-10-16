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ВС РФ взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Под российский контроль перешел крупный населенный пункт Великомихайловка в Днепропетровской области, который ВСУ превратили в укрепленный район обороны, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"В Днепропетровской области вчера под российский контроль перешел крупный населенный пункт Великомихайловка, который противник превратил в укрепленный район обороны на данном направлении", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

"Одновременно с наступательными действиями в Запорожской области группировка войск "Восток" выполняет задачи по созданию полосы безопасности", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 октября 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов Днепропетровская область
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