ВС РФ взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Под российский контроль перешел крупный населенный пункт Великомихайловка в Днепропетровской области, который ВСУ превратили в укрепленный район обороны, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"В Днепропетровской области вчера под российский контроль перешел крупный населенный пункт Великомихайловка, который противник превратил в укрепленный район обороны на данном направлении", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

"Одновременно с наступательными действиями в Запорожской области группировка войск "Восток" выполняет задачи по созданию полосы безопасности", - сказал он.