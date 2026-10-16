Российские войска продвигаются в направлении Сум

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские подразделения продвигаются в направлении города Сумы, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Безостановочно идет наступление в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки "Север" продвигаются в общем направлении на город Сумы", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

"В районе населенного пункта Садки уничтожена крупная группировка противника", - сообщил он.