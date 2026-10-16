Герасимов сообщил, что Россия усиливает ПВО и защиту важных объектов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России на фоне украинских атак усиливают систему противовоздушной обороны и прикрытие ключевых объектов, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Часть дронов противника всё же достигает объектов атаки. В связи с этим постоянно проводится работа по совершенствованию противовоздушной обороны, усиливаются рубежи противовоздушной обороны и прикрытие важнейших объектов", - сказал он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Оперативно внедряются новые эффективные средства обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет", - сообщил Герасимов.

По его данным, российские военные сбивают 98% украинских беспилотников.