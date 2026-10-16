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Пострадавшим от паводка жителям Дагестана выплачено более 3,7 млрд рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Более 93 тыс. жителей Дагестана, пострадавших в результате подтоплений, вызванных обильными осадками в марте-апреле текущего года, получили компенсационные выплаты на сумму свыше 3,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства республики в пятницу.

Такие данные озвучил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

Кроме того, председатель правительства республики доложил о ходе работ по выплатам пострадавшим гражданам на строительство новых домов взамен разрушенных стихией и капремонт поврежденного жилья.

"По капитальному ремонту рассмотрено 1 623 заявления. Одобрены выплаты по 1 001 заявлению на общую сумму 770,3 млн рублей. По строительству домов рассмотрено 488 заявлений, одобрены 286 сертификатов на сумму 586 млн рублей", - информирует пресс-служба.

Рассмотрение заявлений на капремонт планируется завершить до конца октября, а рассмотрение заявок на строительство жилья - до 15 ноября этого года.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Хроника 28 марта – 16 октября 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан МЧС РФ
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