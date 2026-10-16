Дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика (Краснодарский край) приостановил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация в мессенджере Max.

"Аэропорт "Геленджик". Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации напомнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00.