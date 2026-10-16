Мишустин освободил Владимира Ивина от должности замглавы ФТС России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Владимира Ивина от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, Ивин освобожден от должности замглавы ФТС "по его просьбе".

Владимир Ивин - генерал-полковник таможенной службы, в таможенных органах работал с 1993 года. В период с 1993 года по 2003 год прошел путь от инспектора таможенного поста Московской региональной таможни до начальника отдела главного организационно-инспекторского управления ГТК России. С 2003 года по 2008 год занимал должность заместителя начальника главного организационно-инспекторского управления ФТС России. С 2008 года по 2012 год - начальник аналитического управления ФТС России. С 2012 года по 2013 год работал начальником главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России. В период с 2013 года по 2018 год работал представителем ФТС России в Бельгии, с апреля 2018 года возглавлял аналитическое управление ФТС России, со 2 августа 2019 года занимал должность заместителя руководителя ФТС России.