Белоусов поздравил бригады с освобождением населённых пунктов в ДНР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских бригад, взявших Доброполье, Алексеево-Дружковку и Сергеевку в Донецкой Народной Республике, а также Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

"В ходе проведения специальной военной операции соединения выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях военнослужащие подразделений, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова, направленной подразделениям, взявшим город Доброполье.

В телеграмме по взятию Алексеево-Дружковки глава военного ведомства отметил, что соединения, взявшие населенный пункт, "уверенно продвигаются вперед на александро-калиновском направлении".

"Военнослужащие соединений, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя", - сказал Белоусов в поздравлении военнослужащим, взявшим Сергеевку в ДНР.

В телеграмме подразделениям, под контроль которых перешла Великомихайловка в Днепропетровской области, министр обороны "поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие бригады продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России".

"Не зная страха, каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери. Военнослужащие соединения проявляют храбрость и отвагу в ходе ведения боевых действий", - отметил Белоусов.

Ранее в пятницу о взятии Доброполья, Алексеево-Дружковки, Сергеевки и Великомихайловки сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.