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Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в пятницу.

"Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Росавиация Домодедово Внуково
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