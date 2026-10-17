Корабли России и Индии отработали артиллерийские стрельбы и освобождение судна от пиратов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Индии в ходе совместного межвидового учения "Индра-2026" в заливе Петра Великого отработали практическую артиллерийскую стрельбу и освобождение судна от пиратов, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Россию на учении представляют корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и суда обеспечения ТОФ, ВМС Индии представляет фрегат "Сахъядри".

"В полигоне боевой подготовки моряки двух стран провели практические артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Отдельным важным эпизодом учения стало совместное отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Для нейтрализации угроз экипаж российского корвета применял 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630, автоматы АК-12, пулеметы ПКМ. Были задействованы комплексы РЭБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, палубные вертолеты, базирующиеся на корвете и фрегате, в ходе учения отрабатывали эвакуацию условно раненых моряков для оказания им первой медпомощи, вели разведку, а также выполнили взаимные взлеты и посадки на вертолетные площадки кораблей.

"Заключительным эпизодом практических действий в море стало проведение моряками ВМФ России и ВМС Индии операции по освобождению судна, захваченного пиратами. По сценарию учения, гражданское судно передало сигнал о нападении на него группы вооруженных людей. Подразделения антитеррора ВМФ России и ВМС Индии высадились на условно захваченное судно и обезвредили террористов", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что действия специальных подразделений координировали операторы БПЛА.

После завершения морского этапа учения "Индра-2026" корабли вернулись во Владивосток.

По информации Минобороны РФ, совместное российско-индийское межвидовое учение "Индра-2026" стартовало в Челябинской области и на Дальнем Востоке 14 октября. Учение включает в себя морскую, сухопутную и воздушную составляющие.