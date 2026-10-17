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Более 20 БПЛА сбиты над Ростовской областью, загорелась автомастерская

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Над Ростовской областью уничтожено более 20 беспилотников, в результате атаки загорелась автомастерская, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в субботу.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 20 БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Каменском районах", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в Каменске-Шахтинском в результате падения обломков БПЛА загорелась автомастерская, пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, поврежден автомобиль.

"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется", - предупредил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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