Российские войска нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе ночного массированного удара поразили металлургические комбинаты в Кривом Роге и Запорожье.

"В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат ("Запорожсталь"), являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины. Входит в группу SCM Рината Ахметова. Ранее осуществлял годовую выплавку чугуна - до 1,44 млн тонн и выпуск прокатной стали - свыше 1,3 млн тонн. Продукция шла в основном для нужд военной промышленности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что в Кривом Роге поражен металлургический комбинат, который обеспечивал продукцией украинский ВПК.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщает Минобороны РФ.