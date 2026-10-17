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Российские войска нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе ночного массированного удара поразили металлургические комбинаты в Кривом Роге и Запорожье.

"В городе Запорожье поражены: металлургический комбинат ("Запорожсталь"), являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины. Входит в группу SCM Рината Ахметова. Ранее осуществлял годовую выплавку чугуна - до 1,44 млн тонн и выпуск прокатной стали - свыше 1,3 млн тонн. Продукция шла в основном для нужд военной промышленности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что в Кривом Роге поражен металлургический комбинат, который обеспечивал продукцией украинский ВПК.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир", - сообщает Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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Российские войска нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины

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