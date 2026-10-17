Путин заявил, что РФ ценит настрой президента Индонезии на упрочение отношений

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил президенту Индонезии Прабово Субианто поздравления по случаю 75-летнего юбилея.

"Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты её интересов на мировой арене", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Высоко ценим ваш принципиальный настрой на дальнейшее упрочение дружественных российско-индонезийских отношений. Наши плодотворные контакты способствуют активизации конструктивного сотрудничества на важнейших направлениях партнёрского взаимодействия Москвы и Джакарты в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия - АСЕАН и других многосторонних структур", - написал Путин.

"И мы, конечно, продолжим последовательную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня - на благо наших народов, в интересах обеспечения международной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.