При уничтожении 56 дронов над Калужской областью никто не пострадал

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе в субботу сбито 56 беспилотников.

"За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 56 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Как отметил Шапша, в результате пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.