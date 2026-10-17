Нижегородский аэропорт принял 22 рейса, летевших в Москву

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принял более 20 рейсов, следовавших в аэропорты столицы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла в субботу.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, вводившимися минувшей ночью в Москве, аэропорт "Чкалов" в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял 22 рейса, направлявшихся в столичные аэропорты", - говорится в сообщении.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки.

Все службы аэропорта Чкалов работают в усиленном режиме.

"В настоящее время ограничения на полеты в Москве сняты, несколько рейсов уже вылетели, остальные - готовятся к отправке в аэропорты назначения. По решению авиакомпаний часть пассажиров отправились в Москву наземным транспортом", - сообщает пресс-служба.