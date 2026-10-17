Газовая обстановка на шахте "Комсомольская" в Коми стабилизировалась

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Обстановка на шахте "Комсомольская" в Коми, где 7 октября было зафиксировано превышение концентрации угарного газа, стабилизировалась, сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь".

"На шахте "Комсомольская" газовая обстановка на выемочном участке лавы 411-ю пласта Тройного, где 7 октября датчики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации СО, стабилизировалась" - говорится в сообщении.

На предприятии продолжает работу оперативный штаб, в горных выработках осуществляется непрерывный мониторинг газовой обстановки.

К установлению причин произошедшего привлекли ученых - НИИ горноспасательного дела и Научный центр ВостНИИ.

В настоящее время комиссия по техническому расследованию продолжает работу по установлению обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось, 7 октября на шахте "Комсомольская" в Коми был введен план ликвидации аварии, зафиксировано превышение концентрации угарного газа. На тот момент в шахте находился 41 работник, всех вывели на поверхность.

Работу шахты приостановили.