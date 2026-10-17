Газовая обстановка на шахте "Комсомольская" в Коми стабилизировалась
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Обстановка на шахте "Комсомольская" в Коми, где 7 октября было зафиксировано превышение концентрации угарного газа, стабилизировалась, сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь".
"На шахте "Комсомольская" газовая обстановка на выемочном участке лавы 411-ю пласта Тройного, где 7 октября датчики зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации СО, стабилизировалась" - говорится в сообщении.
На предприятии продолжает работу оперативный штаб, в горных выработках осуществляется непрерывный мониторинг газовой обстановки.
К установлению причин произошедшего привлекли ученых - НИИ горноспасательного дела и Научный центр ВостНИИ.
В настоящее время комиссия по техническому расследованию продолжает работу по установлению обстоятельств произошедшего.
Как сообщалось, 7 октября на шахте "Комсомольская" в Коми был введен план ликвидации аварии, зафиксировано превышение концентрации угарного газа. На тот момент в шахте находился 41 работник, всех вывели на поверхность.
Работу шахты приостановили.
АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России. Владельцем компании в настоящее время является ГК "Русская энергия", которая объединяет активы по добыче и обогащению коксующегося угля. Ежегодный объем добычи составляет около 7 млн тонн угля коксующихся марок. "Воркутауголь" ведет добычу на четырех шахтах за Полярным кругом - "Воркутинской", "Комсомольской", "Заполярной" и "Воргашорской".