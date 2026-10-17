Путин поручил кабмину утвердить программу восстановления пострадавших объектов торговой и логистической инфраструктуры

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате терактов.

"Утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Согласно поручениям, предполагается доклад - до 1 ноября 2026 года, далее - один раз в квартал.

Путин также поручил правительству "с учетом ранее данных поручений предоставить субъектам РФ поддержку за счет средств федерального бюджета в объеме, необходимом для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств (не менее 100 млрд. рублей)".

Поручения даны по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 августа 2026 года.