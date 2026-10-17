Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесены удары по местам хранения беспилотников и украинским объектам транспорта, используемым в интересах ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины",- сообщает Минобороны РФ.