Мантуров обсудил с главой Индонезии сотрудничество в атомной энергетике, авиа- и судостроении

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочего визита в Джакарту встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Как сообщил секретариат Мантурова, "стороны обсудили перспективы российско-индонезийского сотрудничества и дальнейшие шаги по его расширению, в том числе в сфере атомных технологий, космоса, гражданского авиастроения и судостроения".

Отмечается, что встреча прошла в неформальной обстановке.