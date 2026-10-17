Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в Брянской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели жителя села Андрейковичи при ударе дрона ВСУ.

"Трагедия в селе Андрейковичи Погарского района. В результате атаки БПЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Искренние соболезнования родным погибшего", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в субботу.

Ковальчук призвал жителей районов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, отказаться от походов в лес.