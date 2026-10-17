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Минобороны РФ заявило, что контроль над Великомихайловкой создает условия для продвижения в Днепропетровской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Контроль российских войск над селом Великомихайловка создал условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Взятие под контроль населенного пункта Великомихайловка расширило зону контроля группировки войск "Восток" на правом берегу реки Волчья и создало условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области", - сообщили в министерстве обороны.

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Минобороны РФ
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