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Бригада скорой помощи погибла в ДТП в Карелии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Медик и водитель автомобиля скорой помощи, ехавшие на вызов к младенцу, погибли в ДТП с легковым автомобилем в центре Петрозаводска, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

Авария произошла 17 октября в 02:52 на пересечении улиц Красноармейская и Максима Горького, где, по данным полиции, столкнулись автомобиль марки "КИА" и автомобиль "Скорой медицинской помощи" марки "ГАЗ".

"В результате ДТП водитель автомобиля "Скорой помощи", мужчина 1980 года рождения, и работник "Скорой медицинской помощи", мужчина 1958 года рождения, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "КИА", мужчина 1997 года рождения, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, погибшими оказались педиатр Олег Стусенко и водитель Александр Заляжный, они ехали на вызов к 7-месячному ребенку. На автомобиле медиков в момент аварии были включены сигналы.

Водитель легкового автомобиля госпитализирован, его состояние стабильное.

Петрозаводск Карелия
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