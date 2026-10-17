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Военные заявили об ударах по связанным с ВСУ объектам в Волынской и Тернопольской областях

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу днем нанесли удары по предприятию в Луцке, которое производило ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ, и по электроподстанции в Тернопольской области, обеспечивающей работу украинского ВПК, заявило Минобороны РФ.

"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении министерства.

"В результате ударов поражены: в городе Луцк - предприятие "Кромберг энд Шуберт", производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ; в населенном пункте Колодное Тернопольской области - электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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