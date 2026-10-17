Колокольцев заявил о недопустимости политизации взаимодействия правоохранительных ведомств

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о недопустимости политизации во взаимодействии правоохранительных ведомств.

"Исламская республика Пакистан - это важнейший наш политический партнер в Азии. Могу сказать, что они полностью разделяют нашу политику о недопустимости политизации работы и взаимодействия в правоохранительной сфере", - сказал он в интервью, опубликованном в своем канале официальным представителем МВД РФ Ириной Волк.

Глава МВД на неделе посетил Пакистан с рабочим визитом.

По словам министра, Пакистан является важным политическим партнером РФ в Азии, сотрудничество с которым развивается по разным направлениям, в том числе и правоохранительной.

"В сегодняшнем мире без кооперации и консолидации правоохранительных усилий очень сложно добиться каких-либо положительных результатов. Направления нашего сотрудничества - это борьба с киберпреступностью, с терроризмом, с экстремизмом, с незаконной миграцией, с незаконным оборотом наркотиков. Очень много направлений", - сказал Колокольцев.

Он напомнил, что за восемь месяцев текущего года киберпреступность в России снизилась на 32%. По его словам, Россия готова делиться с партнерами положительным опытом борьбы с преступностью.

Министр отметил, что экстремистские интернет-ресурсы зачастую администрирующиеся из-за рубежа, "вербуют молодежь, наших сограждан для занятия террористической деятельностью, для незаконного оборота наркотиков и для других криминальных проявлений". Бороться с этим, подчеркнул Колокольцев, можно только объединив усилия и проявляя правоохранительную кооперацию.

"Вызовы сегодня таковы, что без объединения наших усилий невозможно достичь конкретных результатов". - заключил глава МВД РФ.