Ограничения введены в аэропортах Ярославля, Иваново и петербургском Пулково

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Ярославля, Иваново и петербургский Пулково приостановили работу, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения введены в аэропортов Ярославля (Туношна) и Иваново (Южный).

Ранее в ночь на субботу были закрыты аэропорты Пскова и Череповца, а также московские Внуково и Домодедово.