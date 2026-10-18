Противолодочные корабли Балтфлота провели учение по уничтожению подлодки условного противника

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Учение корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника прошло в морском полигоне Балтийского флота, сообщила накануне пресс-служба Балтфлота.

"КПУГ в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Алексин" и "Зеленодольск" соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота отработала комплекс задач по основному предназначению - поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению торпедами", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, при поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота МПК осуществили поиск подводной лодки условного противника.

"После обмена данными и установления координат субмарины противолодочные корабли совместно выполнили торпедные стрельбы по подводной лодке условного противника, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка флота "Великие Луки". Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами без боевых частей с максимальным соблюдением требований безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи кораблей имитировали отражение воздушного налета и отработали задачи по совместному маневрированию, добавили в пресс-службе.