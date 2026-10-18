Поиск

Противолодочные корабли Балтфлота провели учение по уничтожению подлодки условного противника

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Учение корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника прошло в морском полигоне Балтийского флота, сообщила накануне пресс-служба Балтфлота.

"КПУГ в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Алексин" и "Зеленодольск" соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота отработала комплекс задач по основному предназначению - поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению торпедами", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, при поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота МПК осуществили поиск подводной лодки условного противника.

"После обмена данными и установления координат субмарины противолодочные корабли совместно выполнили торпедные стрельбы по подводной лодке условного противника, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка флота "Великие Луки". Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами без боевых частей с максимальным соблюдением требований безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи кораблей имитировали отражение воздушного налета и отработали задачи по совместному маневрированию, добавили в пресс-службе.

Россия Балтийский флот учение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уничтожено 11 беспилотников, летевших на Москву

Количество атаковавших Москву в субботу дронов достигло 195

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 25 беспилотников

Внуково и Домодедово временно закрыты

На подлете к Москве сбито 12 БПЛА

Внуково и Домодедово работают по согласованию

Что произошло за день: суббота, 17 октября

Путин поручил кабмину утвердить программу восстановления пострадавших объектов торговой и логистической инфраструктуры

 Путин поручил кабмину утвердить программу восстановления пострадавших объектов торговой и логистической инфраструктуры

Газовая обстановка на шахте "Комсомольская" в Коми стабилизировалась

Нижегородский аэропорт принял 22 рейса, летевших в Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3926 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12395 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов