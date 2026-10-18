В Ленинградской области за ночь сбито 135 БПЛА, есть пострадавшие

Зафиксировано отключение электричества, повреждены несколько жилых домов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 135 беспилотников над регионом, несколько человек госпитализировали, повреждено 55 автомобилей.

"Зафиксировано падение обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье, Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей", - написал Дрозденко в своем канале в Мах.

По его данным, зафиксировано аварийное отключение электричества.

"В данный момент сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек", - уточнил глава региона.

Во Всеволожском районе после падения обломков БПЛА на жилой дом произошло возгорание, госпитализированы женщина и трое детей, "все с симптомами токсического действия окиси углерода", добавил глава региона.