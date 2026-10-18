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Военные заявили об ударе по логистическому центру "Новая Почта" в городе Ровно

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье поразили логистический центр "Новая Почта" в городе Ровно, заявило Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

"В результате поражен логистический центр "Новая Почта" в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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