Над Брянской областью за сутки уничтожили 281 беспилотник

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 281 БПЛА над территорией региона за прошедшие сутки.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО МО РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 281 вражеский БпЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.