В Курской области за сутки уничтожили 133 дрона

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 133 украинских дронов над регионом за прошедшие сутки.

"41 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

В результате атак в хуторе Александровка Рыльского района полностью уничтожен дом. В поселке им. Куйбышева поврежден фасад и остекление административного здания.

В слободе Белой Беловского района повреждено остекление домовладения. В поселке Коммунар поврежден автомобиль. В селе Щеголек повреждены автомобиль и дом. В селе Вишнево поврежден автомобиль.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в Курской области от действий ВСУ пострадали два человека.