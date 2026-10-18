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Катера в Севастополе приостанавливают работу из-за непогоды

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Работа катеров на линии "Радиогорка - Артбухта" в Севастополе приостанавливается из-за ухудшения погоды, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье.

"Из-за ухудшения погодных условий катера на линии "Радиогорка - Артбухта" выполняют последние рейсы в 17:30 мск из Артиллерийской бухты и от Радиогорки и приостанавливает работу", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС Севастополя предупредили об усилении ветра до 25 м/с.

Севастополь
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