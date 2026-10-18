Лавров обсудил с королем Бахрейна развитие дружественных отношений между странами

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Бахрейн был принят королем Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщили в МИД РФ.

Кроме того, как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, Лавров провел отдельные переговоры с министром иностранных дел королевства Абдель Латифом Аз-Зайяни.

"В ходе встреч обстоятельно обсуждены вопросы реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей по развитию всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Бахрейном. Высказана обоюдная заинтересованность в расширении кооперации в области экономики, включая сферу инвестиций, культурных, образовательных и других связей", - отметили на Смоленской площади.

Стороны отметили важное значение межправительственной Российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Большое внимание уделено ключевым вопросам ближневосточной повестки дня, в первую очередь кризисной ситуации в зоне Персидского залива. С обеих сторон подчеркнута важность недопущения возобновления боевых действий в этом стратегически важном регионе мира и обеспечения свободы и безопасности международного морского судоходства. Рассмотрены перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта", - отметили в МИД России.